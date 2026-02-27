にゃんこイラストで人気の「mofusand」から、フレーム型ワッフルの新作が登場します！2026年2月10日より、全国のファミリーマートのチルドスイーツコーナーで販売される数量限定スイーツです。見た目のかわいさとコレクション要素を両立した、コンビニスイーツの新しい楽しみ方になっています。 ファミリーマート「mofusand わっふれ〜む」 発売日：2026年2月10日（火）価格：250円（税込）販売場所：