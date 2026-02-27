米Netflixは現地時間26日、ワーナー・ブラザーズに対する買収提案額の引き上げを辞退したことを発表した。昨年12月から、パラマウントと”ワーナー争奪戦”を繰り広げてきたが、事実上の撤退表明となる。 Netflixは、ワーナー・ブラザーズと交渉した取引は「規制当局の承認への明確な道筋を備え、株主価値を創出するものでした」としながらも、「パラマウント・スカイダンス