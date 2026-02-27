東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)よりスタートするアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、新しいプログラムが始動！2026年4月14日(火)より、ダッフィーたちが様々な“青い色”を探しに出発する様子をデザインした「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のグッズやフードスーベニアが登場。心温まるストーリーに基づいたア