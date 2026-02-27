女優の大塚千弘（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを発表した。夫は俳優の鈴木浩介（51）。「皆様お久しぶりです！お元気ですか？」と書き始め、「私事で恐縮ですがこの度、第2子を出産致しました」と第2子出産を報告した。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな。兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と振り返った。「産