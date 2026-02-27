◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子シングルスの3回戦が27日に行われ、世界ランク10位の早田ひな選手が同5位の蒯曼選手(中国)を3−2(11−7、12−10、4−11、7−11、13−11)で破り、準々決勝進出を決めました。過去3戦全敗の難敵。左利き同士の対戦で、相手のフォアサイドをうまく攻め、第1ゲームを奪取します。続くゲームは序盤に離されても、中盤以降に追い上げる展開。10−10からラリー