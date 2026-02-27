2024年に首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件で、横浜市青葉区の当時75歳の男性を死亡させたなどとして、東京地検はきょう（27日）、首謀者とみられる男4人を強盗致死などの罪で起訴しました。強盗致死などの罪で起訴されたのは、▼福地紘人被告（26）と▼村上迦楼羅被告（27）、▼斉藤拓哉被告（27）、▼渡辺翔太被告（27）です。東京地検によりますと、福地被告ら4人は実行役らと共謀して、2024年10月、横浜市青葉区の住宅に住む後