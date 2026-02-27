２６日のテレビ朝日「アメトーーク！」では、「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」企画が行われた。出川哲朗の持ち込み企画。ＦＵＪＩＷＡＲＡ藤本敏史、ロッチ中岡創一、平成ノブシコブシ吉村崇、みなみかわ、パンサー尾形貴弘、ネルソンズ和田まんじゅう、きしたかの高野正成らが出演した。センスへの劣等感や邪魔になってはいけないとの思いなどから、楽屋で一緒になったり、共演すると緊張する後輩が話題に。特にロン