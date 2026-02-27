つくばエクスプレス（TX）を運行する首都圏新都市鉄道（東京）が、配信記事を無断で社内イントラネットに掲載したとして、共同通信社が約94万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、著作権侵害を認め約87万円の賠償を命じた。共同通信社の代理人弁護士によると、通信社の配信記事に著作権があることが明確に認定されるのは初めて。高橋彩裁判長は、記事の構成や文章表現に「思想や感情が創作的に表現されている」