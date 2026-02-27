日本語だと漆黒の隼？ 由来は某スマホゲームのキャラ？アメリカの無人機メーカーであるジェネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ（GA-ASI）は2026年2月23日、アメリカ空軍向けに開発中の協同戦闘機（CCA）YFQ-42Aに「ダーク・マーリン（Dark Merlin）」という愛称を与えると発表しました。【おお、いい感じのデザイン…】これが、YFQ-42A「ダーク・マーリン」のイメージ画像ですダーク・マーリンの名称は、黒