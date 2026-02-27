JALUXは、オリジナルアイス「塩バニラアイス」を開発し、羽田・成田空港の国際線「JALファーストクラスラウンジ」で提供する。近年、「塩スイーツ」への関心が高まっている市場動向を捉え、⽢さの中に塩味がアクセントになることで、後味がすっきりとして食べ飽きない「塩バニラ」フレーバーを採用。沖縄県産の塩を使用し、香料を使わず、バニラビーンズを鞘から煮出して風味付けを行い、乳感と塩味を引き立てた。提供期間は