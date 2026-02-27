サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、ガス圧で高さ74〜108.2cmまで無段階昇降し、天板角度も90°調整できる折りたたみ式スタンディングデスク「100−ERD055BK（ブラック）」「100−ERD055W（ホワイト）」を発売した。同製品は完成品で届けるとのこと。面倒な組み立て作業は一切不要。箱から出せばすぐに使用でき、テレワークやオフィスのレイアウト変更にもスムーズに対応する。急な導入や追加導入に