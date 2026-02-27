札幌市東区で２月２６日、男性が車にはねられ、警察がひき逃げ事件の可能性を視野に捜査していることがわかりました。けがをした男性が取材に応じ、怒りと不安を語りました。（被害にあった男性）「突然ガツンと来たので吹っ飛ばされちゃって、一瞬何が起こったかわからなかった。５メートルくらいかな」こう語るのは札幌市の５０代の男性です。２６日午後５時半ごろ、札幌市東区北３４条東２０丁目の札幌新道の交差点で車に