インフルエンザが再び猛威を振るっています。札幌市は患者数が基準値を超えたとして、２月２７日にインフルエンザ警報を発表しました。今シーズン２回目の警報です。札幌市内の小児科です。朝から風邪症状を訴える子どもたちが受診に訪れていました。（円山ため小児科多米淳院長）「先週は半分ぐらいインフルエンザの方が多かった。大人の方が増えているとの情報があるので、３月２週目くらいまで注意が必要」札幌市は、イ