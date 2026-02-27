アツギは、2月25日からアツギオンラインショップとAtsugi天王寺ミオ店において、インナーウェアブランド「Nanafit／ナナフィット」の日本国内独占販売を開始した。「Nanafit／ナナフィット」はシンプルかつファッション性のあるデザインと快適な着け心地を追求し、2023年3月のブランド誕生から今年1月までの期間で、韓国国内累計販売枚数150万枚を突破した人気ブランド。アツギによる「Nanafit／ナナフィット」日本国内独占販売は