第97回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒルジャンプ競技(札幌・宮の森ジャンプ競技場)ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手の兄・小林潤志郎選手が1回目・2回目ともにトップの得点をマークして、2位に10点近い差をつけて優勝を果たしました。1回目ヒルサイズ(100ｍ)に迫る97ｍのジャンプでトップに立った小林選手は、続く2回目もK点を越える95ｍのジャンプ。