28日、薩摩地方は朝からよく晴れ、日中もしっかりと日差しが届き、気温は20度前後まで上がって春本番の暖かさになります。大隅地方は朝のうちは雲が目立つものの、日中は晴れて日差しも届き、夜には星空が広がるでしょう。種子島・屋久島地方は朝は雲が広がるものの、次第に晴れて気温は20度前後まで上がり、過ごしやすい陽気になります。奄美地方は午前中を中心に雲が広がりやすいですが、晴れ間もあり、夜には星空が見られそう