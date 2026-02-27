大塚製薬は、人々の生命活動に欠かせない「酸素」に着目し、セルフコンディショニングフード「／zeroz（ゼロズ）」を開発した。「／zeroz（ゼロズ）」は体内の酸素を活かす植物由来成分「ケンフェロール」を含有しており、身体本来の力に働きかける“Active Inner Resource”というコンセプトのもと誕生した製品。シトラスの爽やかさと、ほんのり抹茶が香る「シトラス＆ティー」フレーバーの水なしで舐めても噛んでも食べられるタ