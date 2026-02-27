「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」森永乳業は、おなかから健康をサポートする「ビヒダス ヨーグルト」シリーズから、2種類のビフィズス菌入りで腸から太りにくいカラダづくりをサポートする（同品の機能性関与成分である「ビフィズス菌BB536」と「ビフィズス菌MCC1274」の摂取によって、おなかの脂肪が減少する作用機序のこと）「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」を4月14日に発売する。「ビヒダス ヨーグルト」シリー