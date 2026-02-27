阪神は２７日、２０２３年に脳腫瘍のため２８歳で亡くなった球団ＯＢの横田慎太郎さんの功績と精神を後世に伝えるため、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」の室内練習場内に、顕彰プレートを設置したことを発表した。顕彰プレートには、横田さんの引退試合の写真を使用するともに、横田さんが生前の講演活動でのこした言葉「絶対に自分に負けず、自分を信じ、目標から逃げず、少しずつ少しずつ前に進む」が刻まれた。