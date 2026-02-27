ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子金メダリストのアリサ・リュウが２６日（日本時間２７日）、自身のインスタグラムに新規投稿。五輪で使用した荷物が車に入りきらない様子を公開した。「オリンピックの装備品で車がいっぱい」とつづったアリサ。ＳＵＶとみられる愛車の後部座席には、黒いバックでいっぱい。トランクに腰かけて笑みを浮かべるアリサの隣にも、黒いバックが積まれない状態となっている。五輪が始