日本人の強みは何か。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「日本は多様性がなく村社会だと批判されてきたが、災害の時には阿吽の呼吸で意思疎通が可能で皆が同じ言葉を話し、同じように行動することができる。この不安定な世界において、それはむしろ有利である」という――。※本稿は、谷本真由美『日本のメディアが報じない「世界の真実」』（ワック）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／undefined undefined※