今泉佑唯は小学6年生のとき、峯岸みなみの握手会に参加した。列がなかなか進まず「どうしたんだろう?」と思っていたら――『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○峯岸みなみの握手会に参加22日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#4のスタジオには、伊藤千晃と今泉佑唯が登場した。近藤千尋から「峯ちゃん(峯岸みなみ)と面識はある?」と聞かれた今泉は、「小学6年生のときに峯岸さんの握手会に行かせてい