婚活中の男女が意外な理由で破局にいたるケースがある。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「お似合いのカップルであっても、両家挨拶でつまずくケースがある。私の会員さんのなかにも、結婚目前まで進んでいたのに、相手の母親のとあるひと言で破局したことがあった」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている写真＝iStock.com／PonyWang※写真