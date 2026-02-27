バンテリンドームのグラウンドに登場…ファンは一斉に撮影野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、午後4時過ぎにバンテリンドームのグラウンドに登場。ファンからは「きゃー！」と言った悲鳴に近い声が漏れ、一斉に大谷の元へ。「ご自身の席からご観戦ください」と異例の呼びかけが起こった。前日26日に合流しバンテリンドームで行われた練習では、キャッチボールや室内での打撃練習などをこなしてい