セブン‐イレブン・ジャパンは、冷凍食品を一度に3個(組合せ自由)購入すると200円引きになるお得なキャンペーンを、3月の毎週金・土・日曜日限定で開催する。toroaの「とろ生チョコカスタードシュークリーム」が至福のデザートセットに期間中、対象の冷凍食品を一度に3個(組合せ自由)購入すると200円引きになるお得な割引キャンペーンを開催する。実施期間は、3月の毎週金・土・日曜日。対象商品は、セブンプレミアム 2個入おにぎ