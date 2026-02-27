笹川吉康が台湾戦で豪快すぎるHRソフトバンクの笹川吉康外野手が26日、チャイニーズ・タイペイ代表との交流試合に「6番・中堅」で出場した。5回に豪快な右越えソロを放った。そのスイング、所作が「ほんまにギータそっくりやな」と話題になっている。横浜商高から2020年ドラフト2位で入団した左の大砲は豪快なスイングで“柳田悠岐2世”の呼び声も高い。1軍ではここまで通算2本塁打だが、昨季は2軍で12本塁打64打点をマークし