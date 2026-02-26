こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。冬って、エアコンや床暖房で広い範囲を温めがちですが、こたつのように自分が居る場所だけ温めれば快適に過ごせる時ってありますよね。そんな時に活躍するのが、スイッチを入れるだけでソファが一瞬でオアシスと化す、無印良品の「ソファやベッドで使えるホットシート」。 無印良品 ソファやベッドで使えるホットシート ライトブラウン 幅140