【モデルプレス＝2026/02/27】女優の大塚千弘（39）が2月27日、自身のInstagramを通じて、第2子を出産したことを発表した。【写真】第2子出産発表した39歳女優の夫◆大塚千弘、第2子出産を発表大塚は「私事で大変恐縮ですが この度、第2子を出産致しました」と報告。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな 兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と思いをつづり、