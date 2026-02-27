巨人の山瀬慎之助捕手（２４）、荒巻悠内野手（２３）、ドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）、育成ドラフト５位の知念大成外野手（２５）、育成の宇都宮葵星内野手（２１）が、３月２日と３日に宮崎で行われる２軍対ＷＢＣチェコ代表、豪州代表の練習試合に参加することが決まった。１軍はこの日、韓国ハンファとの練習試合（那覇）が雨天中止。キャンプの実戦は２８日の韓国サムスンとの練習試合（那覇）のみとなり、出場機