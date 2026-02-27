横浜市は２７日、「日産スタジアム」等、および「ニッパツ三ツ沢球技場」のネーミングライツ契約を締結したことを発表した。日産自動車とは２６年３月１日から３１年２月２８日までの５年総額６・５億円で新たに契約を結び、日産スタジアム（横浜国際総合競技場）、日産フィールド小机（小机競技場）、日産ウォーターパーク（スポーツコミュニティプラザ）の愛称は継続されることになった。また、三ツ沢公園球技場については