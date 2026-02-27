◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―日本ハム（２７日、台北ドーム）日本ハムは、ＷＢＣ台湾代表と交流試合を行う。台湾代表の先発は、日本ハムの古林睿煬。侍ジャパンが３月６日の初戦に激突する台湾代表の主戦投手がチームメートを相手に最終調整を行う。日本ハムのスタメンは以下の通り。１（左）水谷２（右）万波３（指）レイエス４（三）郡司５（中）西川６（一）有薗７（二）奈良間８（捕）清水優９（遊）水野投