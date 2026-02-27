２８年ロサンゼルス五輪、９月のアジア大会（名古屋）代表選考を兼ねた東京マラソンは３月１日、東京都庁〜東京駅前行幸通りの４２・１９５キロで開かれる。２７日は都内でファンミーティングが行われ、女子で日本歴代８位（２時間２０分３１秒）の記録を持ち、今回が引退レースとなる細田あい（エディオン）らが出席。「今できる準備はしっかりした。出し切ることに集中したいと思います」と言葉に力を込めた。昨年１２月はけ