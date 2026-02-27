昨年6月に風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）が改正され、様子が一変した繁華街の夜。日本一の歓楽街である歌舞伎町では、日々、様々なトラブルが起きている。新宿に拠点を構えるグラディアトル法律事務所の代表で、「歌舞伎町弁護士」こと若林翔弁護士は、ナイトビジネスにかかわる人の"駆け込み寺"だ。 【写真】解説してくれた「グラディアトル法律事務所」の代表弁護士・若林翔氏2月22日に放送