2月13日からPrime Videoで配信中の映画『エンジェルフライト THE MOVIE』。第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子氏の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』（集英社刊）が原作で、2023年3月に独占配信されたドラマ（全6話）は、Amazon内のレビュー平均星4.6（2026年2月26日時点、総数1,109件）と高評価を記録し続けている。今回映画が配信されることを心待ちにしていた人は多いだろう。筆者もその1人だ。待望の