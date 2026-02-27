柔和な顔立ちとグラマラスなスタイルで人気を博す池本しおりは、アイドル活動と並行してグラビアのキャリアを5年にわたって築いてきた。2026年3月にはセカンド写真集の発売も控えるなか、グラビアムック『PARADE2026冬号』に登場。冬の川に足をひたす厳しい撮影を乗り越えた彼女が、グラビア撮影の奥深さについて語った。【写真】グラビア歴5年のアイドル・池本しおり柔和な顔立ちとグラマラスなスタイルが際立つ撮り下ろしシ