発光式「スリーポインテッドスター」マスコットを初採用 メルセデス・ベンツSクラス｜Mercedes-Benz S-Class 1886年にカール・ベンツが自動車を発明してから140年という節目を迎えた2026年、メルセデス・ベンツは大掛かりな改良を施した新しいSクラスを発表した。改良版は従来モデルから50%以上を新開発または再設計され、約2700点におよぶ部品を新たに使用。マイナーチェンジの枠を超えた進化を果た