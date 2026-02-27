赤沢経産相は、最先端の半導体の量産を目指すラピダスに対して、官民あわせて総額2676億円の出資があったと発表しました。赤沢経産相「民間においてもラピダスに対する期待が高まっている。本プロジェクトは政府が進める成長投資の要となるものであり、国益のためには必ず成功させなければならない国家的プロジェクトであります」赤沢経産相はこのように述べ、ラピダスに政府から1000億円を出資し、筆頭株主になったと明らかにしま