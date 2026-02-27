『ポケモン』30周年最初のテーマ「はじまる」をイメージしたイラストが描かれたグッズ「Pokemon Timeless Adventure」が3月14日、ポケモンセンターに登場することが発表された。【写真】センス抜群な新グッズ！ポケモンずかんイメージのノートなどピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが、カントー地方のとある研究所に落ちていたポケモンずかんを、興味津々に見ているようすが描かれ、これから冒険がはじまるような雰