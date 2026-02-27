りくりゅうペアの木原龍一選手を立て直すため、演技直前に三浦璃来選手がある贈り物をおくっていました。フィギュアスケートショートプログラムでリフトでテンポがずれて手をつかめないミスが起こり5位に沈んだりくりゅうペア。演技後にリンクで木原選手がうなだれる様子がありました。その後も涙が止まらず泣き続けたという木原選手。その際に三浦選手からあるものを渡されたと言います。26日放送の日本テレビ『news zero』に生出