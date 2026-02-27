◇日台野球国際交流試合日本ハムー台湾代表（2026年2月27日台北D）日本ハムは27日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、侍ジャパンと1次ラウンドC組初戦で当たる台湾代表との練習試合に臨んだ。4番に座った郡司裕也捕手（28）が2回に先制のソロ本塁打を放った。新庄剛志監督から開幕4番を通達されている郡司。カウント3―1から甘く入ってきた直球を強振。レフトスタンドに叩き込んだ。