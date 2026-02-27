２６日に放送されたフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜」では、失踪した夫の保険金を巡る騒動が描かれた。夫が失踪して間もなく７年となる女性に対し、天音（玉木宏）たちは、失踪７年で死亡扱いとなり、保険金が降りるかもしれないという女性のもとを訪れる。夫の森重は、妻の妊娠中に突然失踪。一切連絡が取れなくなる。調査を開始すると、森重には多額の借金があることが判明。かつての森重の