中道改革連合、国民民主両党は、企業・団体献金の規制を強化する政治資金規正法改正案を近く衆院に共同提出する方針を固めた。献金の受け手を政党本部と都道府県単位の組織に限定するのが柱。関係者が27日、明らかにした。