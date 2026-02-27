東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組の主催者は27日、天皇陛下が3月8日の日本―オーストラリアを観戦されると発表した。プロ野球では1959年に後楽園球場での巨人―阪神が天覧試合として行われた例があり、昨年6月に亡くなった長嶋茂雄さんがサヨナラ本塁打を放ったことで知られる。