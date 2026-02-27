サッカーのイタリア・セリエAでパルマに所属するGK鈴木彩艶（23）に関し、クエスタ監督が27日のカリャリ戦に招集する意向を示したと複数の地元メディアが26日に報じた。試合前日の会見で「ザイオン・スズキは明日、我々とともにいるだろう」と語ったという。昨年11月8日のACミラン戦で左手を複雑骨折した守護神は、手術を受けた日本でのリハビリを経て先月下旬にチームに合流。24日からはチーム練習の一部に合流し、カリャリ戦