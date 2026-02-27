気象台は、午後4時16分に、なだれ注意報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町などに発表（雪崩注意報） 27日16:16時点根室、釧路地方では、風雪や大雪、高波、濃霧による視程障害、なだれ、電線