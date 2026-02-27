巨人のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」（Ｇタウン・東京都稲城市）で、３月６日から東京ドームで開催される「２０２６ワールドベースボールクラシック東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」のパブリックビューイングが開催されることが２７日、発表された。６日は日本−台湾、７日は日本−韓国、８日は日本−オーストラリア、１０日は日本−チェコ戦が大型ビジョンで放映され、グラウンドや観客