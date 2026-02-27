CDを蒐集する高校生がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】90年代ヴィジュアル系バンドに憧れる投稿主さん「中学2年生からCDを集め始めて現在高校1年生、遂に集めたCDの数が230枚になってました‼️全部リサイクルショップを巡って集めたので、よく集めたなぁと自分でも思います笑これからもCD探し楽しみます♪」と自身のコレクションを紹介したのは高校1年生で"バンギャ"の狂邪さん（@999_IHSASIH）。GLAY、L'Arc