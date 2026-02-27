2月27日午後、静岡市駿河区で大型トラックが自転車をはねる事故がありました。自転車に乗っていた40代の女性が意識不明の重体となっていて、警察はトラックを運転していた男を逮捕しました。 【写真を見る】大型トラックにはねられ自転車の女性が意識不明の重体 トラック運転の男逮捕 現場は信号交差点＝静岡市駿河区 警察によりますと、27日午後1時頃、静岡市駿河区広野の信号のある交差点で大型トラックが自転車をはねる事故が