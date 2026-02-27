２０２５年に閉園したノースサファリサッポロに対し、札幌市は違法建築物の除却命令に向けた手続きに入っています。運営会社は「強制的な除却命令は不適法だ」などとする弁明書を市に提出しました。２０２５年９月末で閉園したノースサファリサッポロを巡っては、札幌市が運営会社のサクセス観光に対し、２０２５年１２月末までに違法建築物を撤去するよう求めていましたが、１月時点で３８棟の建物が残っています。こ