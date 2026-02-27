俳優の風間俊介（42）と庄司浩平（26）が27日、雑誌『TV LIFE』（ワン・パブリッシング）の公式Xに登場。共に出演し話題となったテレビ東京の2025年7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』が同誌の「年間ドラマ大賞2025」で3冠（作品賞・主演男優賞・助演男優賞）を達成し、2人で表紙を飾る。【写真】「きゃーーーーー」「やばい!!!えぐい」“相互ハグ”ショットが公開された風間俊介＆庄司浩平同作の原作は、累計発行部数75万